ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon
  • Ett klikk, fullstendig presisjon

Utgått

Hairclipper series 7000Hårklipper med motorisert lengdeinnstilling&lt;br>&lt;br>

HC7460/15

4.2
| (233) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Ett klikk, fullstendig presisjon
Philips Hairclipper Series 7000 (HC7460) gir deg perfekt presisjon og kontroll over hårklippen. Du kan velge mellom 60 forskjellige lengder med en presisjon på 0,2 mm. De selvslipende knivbladene i rustfritt stål skjærer to ganger så raskt som Philips' tidligere modeller, slik at du får en skarp og nøyaktig klipp hver eneste gang. Hårklipperen har en smart minnefunksjon som husker den siste lengdeinnstillingen.&lt;br>
Se alle fordeler

Motorisert lengdejustering og smart minnefunksjon

Ett klikk, fullstendig presisjon

  • Selvslipende blad, trenger aldri olje&lt;br>

  • 60 lengder, 0,5-42 mm&lt;br>

  • 120 min trådløs bruk / 1 t lading

Kontrollknapper

Kontrollknapper

Det intuitive brukergrensesnittet sørger for nøyaktige lengdeinnstillinger. Bruk knappene for enkelt å velge og låse i mer enn 60 lengdeinnstillinger. Gå raskt gjennom lengdene, eller gå langsomt gjennom hvert trinn på 0,2 mm.

Enkelt å velge og låse i 60 lengdeinnstillinger: 0,5 til 42 mm

Enkelt å velge og låse i 60 lengdeinnstillinger: 0,5 til 42 mm

Bruk kontrollknappene for å velge og låse den lengden du ønsker, blant mer enn 60 lengdeinnstillinger. Bruk kammen til å trimme med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Justerbare hårkammer for den beste hårklippen

Justerbare hårkammer for den beste hårklippen

Hårklipperen leveres med tre justerbare hårkammer: fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til 42 mm. Bare fest på en av kammene for å få mer enn 60 låsbare lengdeinnstillinger – med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke klipperen uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.2

av 5

233

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

05/04/2020

Norge

Norge

For en overraskelse!

Hva gjør man når frisøren er Corona-stengt og håret gror? Man kjøper en Philips hårklipper og ... Så enkel å bruke og hårklippen ble virkelig bra! En stor fordel at lengdeinnstillingen går til mer enn 4cm.

Fordeler

Lett og behagelig å bruke;

Ulemper

Ingen

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper

30/01/2017

Norge

Norge

Bekreftet kjøper

Utmerket

Lett og god klippemaskin. Lett å justere lengde underveis. Veldig godt fornøyd.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper

18/07/2023

Danmark

Danmark

Fremragende

Jeg har brugt denne hårklipper i 4 år og har lige købt en mere til brug i mit sommerhus. Nem at bruge, har lang batteritid. Savner at man kan bruge en USB oplader i stedet for en speciallader som kommer med klipperen.

Fordeler

Nem at bruge, lang batteri tid.

Ulemper

Oplader er ikke en standard usb oplader.

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper med motoriseret længdeindstilling

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper med motoriseret længdeindstilling

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips