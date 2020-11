Justerbar hårkam for best klipperesultat

Hårklipperen leveres med 3 justerbare kammer: 1–7 mm, 7–24 mm og 24–42 mm. På kammen for lengder mellom 1 og 7 mm er trinnene for finjustering 0,2 mm. På kammen for lengder mellom 7 og 42 mm kan du finjustere med 1 mm om gangen. Hvis du vil ha en kort og tett hårklipp, kan bruke hårklipperen uten kam for å klippe helt ned i 0,5 mm.