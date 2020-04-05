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Utgått
Selvslipende blad, trenger aldri olje<br>
60 lengder, 0,5-42 mm<br>
120 min trådløs bruk / 1 t lading
Det intuitive brukergrensesnittet sørger for nøyaktige lengdeinnstillinger. Bruk knappene for enkelt å velge og låse i mer enn 60 lengdeinnstillinger. Gå raskt gjennom lengdene, eller gå langsomt gjennom hvert trinn på 0,2 mm.
Bruk kontrollknappene for å velge og låse den lengden du ønsker, blant mer enn 60 lengdeinnstillinger. Bruk kammen til å trimme med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke den uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.
Hårklipperen leveres med tre justerbare hårkammer: fra 1 til 7 mm, 7 til 24 mm og 24 til 42 mm. Bare fest på en av kammene for å få mer enn 60 låsbare lengdeinnstillinger – med nøyaktig 0,2 mm mellom hver lengde fra 1–7 mm og 1 mm fra 7–42 mm. Eller du kan bruke klipperen uten kammen for en tett trimming på 0,5 mm.
4.2
av 5
233
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
EspenH
05/04/2020
Norge
For en overraskelse!
Hva gjør man når frisøren er Corona-stengt og håret gror? Man kjøper en Philips hårklipper og ... Så enkel å bruke og hårklippen ble virkelig bra! En stor fordel at lengdeinnstillingen går til mer enn 4cm.
Fordeler
Lett og behagelig å bruke;
Ulemper
Ingen
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper
Kortklippet
30/01/2017
Norge
Bekreftet kjøper
Utmerket
Lett og god klippemaskin. Lett å justere lengde underveis. Veldig godt fornøyd.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper
OMT58
18/07/2023
Danmark
Fremragende
Jeg har brugt denne hårklipper i 4 år og har lige købt en mere til brug i mit sommerhus. Nem at bruge, har lang batteritid. Savner at man kan bruge en USB oplader i stedet for en speciallader som kommer med klipperen.
Fordeler
Nem at bruge, lang batteri tid.
Ulemper
Oplader er ikke en standard usb oplader.
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper med motoriseret længdeindstilling
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 7000 HC7460/15 Hårklipper med motoriseret længdeindstilling
Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips