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Utgått
Selvslipende blad, trenger aldri olje<br>
13 lengder, 1–23 mm<br>
60 min trådløs bruk etter 8 timers
Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å yte gang på gang, dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere.
Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig skarphet
Justerbar trimmekam for alle lengder. Vri på zoomehjulet på håndtaket til hårklipperen for å velge og låse den lengden du vil ha. Du kan velge mellom 13 lengdeinnstillinger, fra 1 til 23 mm, med nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Du kan også bruke den uten kam for å få en tett klipp på 0,5 mm. <br>
4.0
av 5
114
Anmeldelser
82%
anbefaler dette produktet
Toau501
26/12/2016
Sverige
Bekreftet kjøper
Precision
Klipper otroligt bra. Bra med 13 olika klippte på apparaten.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare
silverhawk
30/03/2017
Deutschland
Super Gerät
Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
luliluli
14/03/2017
Deutschland
super gerät
ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider
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