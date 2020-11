13 lengdeinnstillinger fra 1 til 23 mm

Justerbar trimmekam for alle lengder. Vri på zoomehjulet på håndtaket til hårklipperen for å velge og låse den lengden du vil ha. Du kan velge mellom 13 lengdeinnstillinger, fra 1 til 23 mm, med nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Du kan også bruke den uten kam for å få en tett klipp på 0,5 mm.