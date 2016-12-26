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  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
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  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
  • HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*

Utgått

Hairclipper series 3000Rask og solid hårklipper &lt;br>

HC3420/15

4
| (114) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produktet
HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*
Hårklipperne i 3000-serien er konstruert for å vare. De selvslipende bladene trenger aldri smøring, noe som gir deg et konsekvent perfekt resultat år etter år. Den justerbare trimmekammen har 13 forskjellige lengdeinnstillinger med 2 mm presisjon mellom trinnene.&lt;br>
Se alle fordeler

Hårklipper serie 3000 – perfekt resultat år etter år<br>

HAIRCLIPPER 3000-serien – klipper dobbelt så raskt*

  • Selvslipende blad, trenger aldri olje&lt;br>

  • 13 lengder, 1–23 mm&lt;br>

  • 60 min trådløs bruk etter 8 timers

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Dobbeltslipt klippeelement med redusert friksjon

Kutt gjennom alle hårtyper med den avanserte DualCut-teknologien som kombinerer et dobbeltslipt klippeelement med teknologi med lav friksjon. Det nyskapende klippeelementet er utformet for å yte gang på gang, dobbelt så raskt som vanlige Philips-klippere.

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Selvslipende stålkniver for langvarig skarphet

Selvslipende kniver i rustfritt stål for langvarig skarphet

13 lengdeinnstillinger fra 1 til 23 mm&lt;br>

13 lengdeinnstillinger fra 1 til 23 mm<br>

Justerbar trimmekam for alle lengder. Vri på zoomehjulet på håndtaket til hårklipperen for å velge og låse den lengden du vil ha. Du kan velge mellom 13 lengdeinnstillinger, fra 1 til 23 mm, med nøyaktig 2 mm mellom hver lengde. Du kan også bruke den uten kam for å få en tett klipp på 0,5 mm. <br>

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

114

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produktet

26/12/2016

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Precision

Klipper otroligt bra. Bra med 13 olika klippte på apparaten.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Hårklippare

30/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super Gerät

Wirklich alles super konnte allein meine haare schneiden ohne das jemand helfen musste liegt leicht in der Hand. Kratzt nicht und zieht nicht.Bin sehr zu frieden.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

14/03/2017

Deutschland

Deutschland

super gerät

ich bin sehr zufrieden mit dem gerät.ich kann das nur weiter empfehlen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Hairclipper series 3000 HC3420/15 Haarschneider

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med den foregående modellen fra Philips