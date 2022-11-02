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Utgått

USB-flashstasjon

FM64FD180D/00

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

Enkel å bruke, plug and play!

Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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Bytt filer i en fei.

Enkel å bruke, plug and play!

  • 64 GB

  • Star Edition 2.0

  • Dobbeltpakning

Rask dataoverføring med høyhastighets-USB 2.0

Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.

Beskyttende integrert hette for anvendelighet

Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.

Enkel åpning og brukervennlig emballasje

Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre

  • PDF fil, 268.7 kB
  • 24 August 2026

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