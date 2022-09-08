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        Utgått

        USB-flashstasjon

        FM64FD170D/00

        Enkel å bruke, plug and play!

        Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i MOTION-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.

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        Bytt filer i en fei.

        Enkel å bruke, plug and play!

        • 64 GB

        • Motion Edition 2.0

        • Dobbeltpakning

        64 GB lagringskapasitet for store datafiler

        64 GB gir deg kapasiteten du trenger for å bytte, dele og lagre enda større og flere filer via USB-porten på PC-en eller den bærbare maskinen.

        Enkel åpning og brukervennlig emballasje

        Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.

        Moderne USB-minnepinne med fargerik design

        Velg en moderne farge: kanarigul, gelerosa, ultrafiolett, absintgrønn, elektrisk blå eller soloppgangsoransje for å sprite opp den daglige oppgaven med lagring og deling av data, og få frem mer moro.

        Tekniske spesifikasjoner

        Håndbøker og dokumentasjon

        Lokalisert reklamebrosjyre

        • PDF fil, 149.4 kB
        • 20 July 2026

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        • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
        • Tidlig tilgang til salg.
        • Tips om sunn livsstil.
        • Eksperttips og inspirasjon.