Liten og lett og kan brukes hvor som helst

Denne vakre enheten i aluminium har både USB- og microUSB-kontakter, slik at den kan brukes sammen med datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett. Det lille og lette aluminiumshuset gjør at du kan ta den med deg overalt, og USB OTG-funksjonen gjør at du kan bruke den nesten hvor som helst.