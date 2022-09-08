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Utgått
FM12FD35B/00
Enkel å bruke, plug and play!
Enkel og brukervennlig plug-and-play-enhet. Den fargerike USB-flashstasjonen i URBAN-utgave fra Philips gjør daglig lagring og deling av filer, bilder og musikk enkelt og rimelig.
128 GB
Urban-utgave, 2.0
Den høye dataoverføringshastigheten kutter betydelig ned på irriterende ventetid når du kopierer store multimediefiler til eller fra harddisken på datamaskinen.
Mist aldri hetten igjen! Den beskyttende hetten er integrert i produktutformingen slik at den alltid er festet til USB-minnepinnen. Du trenger bare å vri hetten bakover, koble til minnepinnen og spille for å bruke enheten.
Merking og perforeringer på emballasjen viser hvordan du best åpner emballasjen og får rask tilgang til USB-minnepinnen uten problemer.