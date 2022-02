Diskanthøyttaler for Hi-fi-entusiaster for full, naturtro lyd

Et toveissystem med en ringradiator diskanthøyttaler som brukes i de fleste eksklusive programmene for audiofile. Membranen er helt fri for falsk gjenklang og oppnår en frekvensrespons på opptil 40 KHz. Kombinert med en flott dynamikk og lav forvrengning gjør denne teknologien at selv de minste nyansene i musikken blir fullstendig gjengitt.