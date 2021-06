PC-synkronisering med iPod/iPhone

Sett den i dokkingstasjonen, spill av musikk, synkroniser eller lad den. Nyt favorittmusikken din på iPod eller iPhone mens den lader og synkroniserer med PCen via USB, og gled deg over utmerket lydkvalitet sammen med svært enkel bruk. La favorittmusikken spilles lenge uten at du går tom for strøm.