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Utgått

dokkinghøyttaler

DS3020/12

4.5

| (44) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Fyll rommet med musikk og stil

Denne Philips DS3020/12-dokkinghøyttaleren gir krystallklar lyd som fyller rommet, enten du har den på skrivebordet eller andre steder. Synkroniser iPhone/iPod med PCen. Gled deg over valget mellom å bruke ledning eller batteri for maksimal fleksibilitet.

Se alle fordeler

med denne dokkinghøyttaleren

Fyll rommet med musikk og stil

  • for iPod/iPhone

  • Batteri-/strømdrevet

Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

44

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

20/09/2011

Danmark

Danmark

Docking-højtaler

Alt i alt et godt produkt til mit brug, måske vil folk med bedre sans for højtalerlyd mene den bliver en anelse forringet, men jeg synes den er god og jeg er rigtig glad for den :-)

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3020 dockinghøjttaler

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3020 dockinghøjttaler

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Dock from such a small product.

Another well made Philips product. This little speaker packs a big punch and can even sound a tad on the bassy side when used inside. But that bass is excellent when you move it outdoors. It runs a long time on the batteries (4 x AA's) and its ergonomic design is very nice. 5 star product that sits proudly next to my bed.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3020 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3020 docking speaker

01/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money

This is the 2nd sound system purchased from Philips, the first was the much more costly and louder etc unit. For the money although not so good is excellent. Base response for such a small unit is great. Word of warning though, although data does say compatable with all iPods, my Nano 6 will only work with the cable attachment via the ear piece socket and not the docking socket. Nobody knows why! Apart from that great product, my wife loves it.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3020 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3020 docking speaker

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