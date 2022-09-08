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Utgått

Softshell-veske

DLN1773/10

En perfekt passform

Denne myke og bøyelige vesken har en utforming som omslutter og gir fullstendig beskyttelse av iPad med et godt grep og en tettsittende passform. Det gjennomsiktige ShockStop-materialet er støtdempende og beskytter enheten, samtidig som du får tilgang til alle funksjonene og portene.

Se alle fordeler

for beskyttelse av og godt grep om iPad

En perfekt passform

  • for iPad 2

Støtabsorberende veske som også gir godt grep

Denne vesken er laget av termoplastisk polyuretan, en elastomer med høy ytelse, som gir både godt grep og støtabsorpsjon i én enestående veske.

Beskyttelse som legges rundt hjørnene og overflaten

Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.

Full iPad-funksjonalitet med beskyttelse

Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 466.3 kB
  • 17 November 2023

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