Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
En perfekt passform
Denne myke og bøyelige vesken har en utforming som omslutter og gir fullstendig beskyttelse av iPad med et godt grep og en tettsittende passform. Det gjennomsiktige ShockStop-materialet er støtdempende og beskytter enheten, samtidig som du får tilgang til alle funksjonene og portene.
for iPad 2
Denne vesken er laget av termoplastisk polyuretan, en elastomer med høy ytelse, som gir både godt grep og støtabsorpsjon i én enestående veske.
Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.
Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.