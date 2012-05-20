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Utgått

Softshell-veske

DLN1771/10

5

| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet

En perfekt passform

Denne myke og bøyelige vesken har en utforming som omslutter og gir fullstendig beskyttelse av iPad med et godt grep og en tettsittende passform. Det gjennomsiktige ShockStop-materialet er støtdempende og beskytter enheten, samtidig som du får tilgang til alle funksjonene og portene.

Se alle fordeler

for beskyttelse av og godt grep om iPad

En perfekt passform

  • for iPad 2

Støtabsorberende veske som også gir godt grep

Denne vesken er laget av termoplastisk polyuretan, en elastomer med høy ytelse, som gir både godt grep og støtabsorpsjon i én enestående veske.

Beskyttelse som legges rundt hjørnene og overflaten

Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.

Full iPad-funksjonalitet med beskyttelse

Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 423.3 kB
  • 6 December 2023

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