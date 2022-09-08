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Utgått
DLN1757/10
En perfekt passform
Denne myke og bøyelige vesken har en utforming som omslutter og gir fullstendig beskyttelse av iPad med et godt grep og en tettsittende passform. Det gjennomsiktige ShockStop-materialet er støtdempende og beskytter enheten, samtidig som du får tilgang til alle funksjonene og portene.
for iPad 2
Gled deg over full iPad-funksjonalitet med beskyttelse i vesken med åpninger for strøm/dvalebryteren, dokkingtilkoblingen og høyttaleren.
Denne vesken er laget av et slitesterkt materiale som er spesiallaget for å passe perfekt til enheten. Det er raskt og enkelt å ta på vesken, og den gir et beskyttende lag rundt enheten.
Materialet i denne vesken legges rundt fra baksiden til fremsiden, noe som gir beskyttelse til hjørnene og enhetens overflate.