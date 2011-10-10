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Utgått

Folio-stativ

DLN1732/10

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Reis med stil med iPad-en din

Reis med stil med en polstret kunstlærveske i foliostil, som har forsterket utførelse og lukking som enkelt kan gjøres om til et stativ for håndsfri visning. På innsiden beskytter og sikrer det myke fôret og den integrerte holderen iPad-en din når du er på farten.

Se alle fordeler

med en folio som kan gjøres om til et stativ

Reis med stil med iPad-en din

  • for iPad

Veske i foliostil

Vesken i foliostil beskytter enheten med et deksel som enkelt kan åpnes, slik at du får tilgang når du trenger det.

Kunstlær på utsiden for stil og holdbarhet

Denne vesken er laget av flott og holdbart læraktig materiale, slik at den gir beskyttelse for enheten – med stil.

Bærevesken kan brukes for seg selv eller legges i vesken din

Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 450.3 kB
  • 18 November 2023

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