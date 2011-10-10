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Utgått
Reis med stil med iPad-en din
Reis med stil med en polstret kunstlærveske i foliostil, som har forsterket utførelse og lukking som enkelt kan gjøres om til et stativ for håndsfri visning. På innsiden beskytter og sikrer det myke fôret og den integrerte holderen iPad-en din når du er på farten.
for iPad
Vesken i foliostil beskytter enheten med et deksel som enkelt kan åpnes, slik at du får tilgang når du trenger det.
Denne vesken er laget av flott og holdbart læraktig materiale, slik at den gir beskyttelse for enheten – med stil.
Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.