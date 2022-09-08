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Utgått

Slank hylse

DLN1714/10

Stilig beskyttelse for iPad

Myk neopren blandet med luksuriøs kunstlær gir et flott og profesjonelt utseende. Det jevne og holdbare kunstlæret har en polstret innside – dobbel beskyttelse for glasskjermen uten et klumpete utseende. Sikker lukking i konvoluttstil.

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med en slank, dobbeltlags veske

Stilig beskyttelse for iPad

  • for iPad

Polstret neopren-veske for myk og sterk beskyttelse

Polstret neopren-veske for myk og sterk beskyttelse

Denne vesken, som er laget av myk neopren, er tøybar og sterk og gir enheten din ekstra beskyttelse, slik at du kan bære den med deg uten å bekymre deg for at den skal bli ødelagt.

Bærevesken kan brukes for seg selv eller legges i vesken din

Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.

Holdbart kunstlær med en myk og fôret innside

Det myke og holdbare kunstlæret har en myk og polstret neopren-fôring, som gir dobbel beskyttelse for enheten uten å virke klumpete.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 755.7 kB
  • 30 November 2023

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