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Utgått
DLN1714/10
Stilig beskyttelse for iPad
Myk neopren blandet med luksuriøs kunstlær gir et flott og profesjonelt utseende. Det jevne og holdbare kunstlæret har en polstret innside – dobbel beskyttelse for glasskjermen uten et klumpete utseende. Sikker lukking i konvoluttstil.
for iPad
Denne vesken, som er laget av myk neopren, er tøybar og sterk og gir enheten din ekstra beskyttelse, slik at du kan bære den med deg uten å bekymre deg for at den skal bli ødelagt.
Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.
Det myke og holdbare kunstlæret har en myk og polstret neopren-fôring, som gir dobbel beskyttelse for enheten uten å virke klumpete.