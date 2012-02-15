Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Beskytt din iPad
Vi utformet denne hylsen med polstring og holdbar neopren for å beskytte iPad på farten. Bruk den som en bæreveske eller ekstra beskyttelse i vesken din. Lukkingen som brettes over, holder iPad sikker, mens den vrengbare designen gir den et morsomt utseende.
for iPad
Denne vesken, som er laget av myk neopren, er tøybar og sterk og gir enheten din ekstra beskyttelse, slik at du kan bære den med deg uten å bekymre deg for at den skal bli ødelagt.
Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.
Lukkingen som brettes over, er utformet for å holde enheten sikkert inni vesken uten problemene som oppstår med Velcro eller glidelåser.