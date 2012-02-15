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Utgått

Soft-hylse

DLN1713/10

5

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Beskytt din iPad

Vi utformet denne hylsen med polstring og holdbar neopren for å beskytte iPad på farten. Bruk den som en bæreveske eller ekstra beskyttelse i vesken din. Lukkingen som brettes over, holder iPad sikker, mens den vrengbare designen gir den et morsomt utseende.

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i en polstret hylse som kan vrenges

Beskytt din iPad

  • for iPad

Polstret neopren-veske for myk og sterk beskyttelse

Polstret neopren-veske for myk og sterk beskyttelse

Denne vesken, som er laget av myk neopren, er tøybar og sterk og gir enheten din ekstra beskyttelse, slik at du kan bære den med deg uten å bekymre deg for at den skal bli ødelagt.

Bærevesken kan brukes for seg selv eller legges i vesken din

Bær enheten i bærevesken for å få beskyttelse på farten, eller bruk den som ekstra beskyttelse i vesken eller ryggsekken din.

Lukking som brettes over for sikkerhet uten problemer

Lukkingen som brettes over, er utformet for å holde enheten sikkert inni vesken uten problemene som oppstår med Velcro eller glidelåser.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 579.9 kB
  • 5 December 2023

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