Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang

Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.