Effektiv og rask epilering

Philips Satinelle Advanced epilator er laget for å gi ekstra rask og effektiv behandling. De keramiske pinsettplatene fanger opp de tynneste hårstråene og fjerner håret fra roten, både i ansiktet og på kroppen. Du kan bruke epilatoren i dusjen, og takket være det ergonomiske håndtaket får du et perfekt grep. Det brede epileringshodet dekker større behandlingsområder per drag og gir en rask og skånsom hårfjerning. Satinelle Advanced epilatoren gir deg effektiv hårfjerning fra roten med opp til 4 uker hårfri hud. Se alle fordeler