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Tilpasset teknologi
Opprettholder hårstyrken*
Opptil 70 % fuktbevarelse**
4x så mange ioner for glansfullt hår***
SenseIQ-teknologi for en personlig retteopplevelse. Registrerer. Den aktive digitale sensoren måler hårtemperaturen mer enn 20 000 ganger per stylingøkt. Tilpasningsdyktig. Den intelligente mikroprosessoren justerer temperaturen automatisk for å forhindre at håret blir overopphetet. Pleier. Vår sensitive og tilpasningsdyktige teknologi beskytter håret under stylingen og bevarer opptil 70 % av den naturlige fuktigheten**.
Rettetangen med SenseIQ er dokumentert å opprettholde opptil 93 % av hårets essensielle styrke*, og den sørger for at håret alltid føles sunt på innsiden samtidig som den ser glatt ut og er svært glansfull utendørs.
La håret ditt føle den berikende ioniske atmosfæren med Tetra Ionic System. Den patenterte utformingen slipper ut millioner av ioner ved å bruke fire spesialstråler som er plassert på begge sider av rettetangen. De berikende molekylene fjerner statisk elektrisitet, eliminerer krus og gir håret ditt skinnende glans.
4.5
av 5
77
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produktet
Minime2602
26/01/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt glattejern med mange fede funktioner
Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..
Fordeler
Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Glattejern
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Glattejern
Anita Mohajer
10/11/2023
Sverige
Bekreftet kjøper
The quality of the product
I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Plattång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Plattång
Luja2104
09/12/2022
Deutschland
Del av opprykk
Super
Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.
Fordeler
Bedienung
Ulemper
Kabellänge
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Haarglätter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Haarglätter
SenseIQ-modus ved 200 °C, råe resultater
SenseIQ-modus ved 170°C
* kontra Philips HP8372