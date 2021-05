Personlig retting

SenseIQ-teknologi for en personlig retteopplevelse. Registrerer. Den aktive digitale sensoren måler hårtemperaturen mer enn 20 000 ganger per stylingøkt. Tilpasningsdyktig. Den intelligente mikroprosessoren justerer temperaturen automatisk for å forhindre at håret blir overopphetet. Pleier. Vår sensitive og tilpasningsdyktige teknologi beskytter håret under stylingen og bevarer opptil 70 % av den naturlige fuktigheten**.