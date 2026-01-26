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  • Personlig retting med SenseIQ
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  • Personlig retting med SenseIQ
  • Personlig retting med SenseIQ
  • Personlig retting med SenseIQ
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  • Personlig retting med SenseIQ
  • Personlig retting med SenseIQ

PrestigeRettetang

BHS830/00

4.5
| (77) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produktet
Personlig retting med SenseIQ
Vi introduserer den personlige rettetangen fra Philips med SenseIQ-teknologi som er utformet for å bevare hårets naturlige fuktighet. Resultatet? Sterkt hår og en sunn glans hver gang du styler.
Se alle fordeler

Bevist å opprettholde opptil 93 % av hårstyrken*

Personlig retting med SenseIQ

  • Tilpasset teknologi

  • Opprettholder hårstyrken*

  • Opptil 70 % fuktbevarelse**

  • 4x så mange ioner for glansfullt hår***

Personlig retting

Personlig retting

SenseIQ-teknologi for en personlig retteopplevelse. Registrerer. Den aktive digitale sensoren måler hårtemperaturen mer enn 20 000 ganger per stylingøkt. Tilpasningsdyktig. Den intelligente mikroprosessoren justerer temperaturen automatisk for å forhindre at håret blir overopphetet. Pleier. Vår sensitive og tilpasningsdyktige teknologi beskytter håret under stylingen og bevarer opptil 70 % av den naturlige fuktigheten**.

Opprettholder hårstyrken

Opprettholder hårstyrken

Rettetangen med SenseIQ er dokumentert å opprettholde opptil 93 % av hårets essensielle styrke*, og den sørger for at håret alltid føles sunt på innsiden samtidig som den ser glatt ut og er svært glansfull utendørs.

Tetra Ionic System for skinnende hår

Tetra Ionic System for skinnende hår

La håret ditt føle den berikende ioniske atmosfæren med Tetra Ionic System. Den patenterte utformingen slipper ut millioner av ioner ved å bruke fire spesialstråler som er plassert på begge sider av rettetangen. De berikende molekylene fjerner statisk elektrisitet, eliminerer krus og gir håret ditt skinnende glans.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.5

av 5

77

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produktet

26/01/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt glattejern med mange fede funktioner

Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..

Fordeler

Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Glattejern

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Glattejern

10/11/2023

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

The quality of the product

I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Plattång

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Plattång

09/12/2022

Deutschland

Deutschland

Super

Super Glätteisen. Einfach in der Bedienung. Die Haare bekommen einen tollen Glanz.

Fordeler

Bedienung

Ulemper

Kabellänge

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Haarglätter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Prestige BHS830/00 Haarglätter

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. SenseIQ-modus ved 200 °C, råe resultater

  2. SenseIQ-modus ved 170°C

  3. * kontra Philips HP8372