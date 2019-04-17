Jag blev så förvånad över att denna plattång skulle vara så himla bra, blir varmt fort, plattar ordentligt, man behåller volymen i håret samtidigt som den plattar bra och man behöver inte platta på samma slinga flera gånger utan det räcker med 1-2 gånger per slinga och så är den platt och fin (vilket jag älskar, då för mig är det viktigt att jag inte plattar samma slinga flera gånger då det slits mera då). Det som är bra med denna plattång är också att håret inte fastnar på kanterna vilket det tyvärr gör på de flesta plattång! Och det absolut bästa är att man får bra kvalité för ett bra pris