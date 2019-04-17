Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
ThermoProtect-teknologi
Ionisk pleie for glansfullt hår
Keratin-belagte plater
Seks LED-temperaturinnstillinger
ThermoProtect-teknologi fordeler varmen jevnt langs platene, noe som beskytter håret da det forhindrer overoppheting.
Ladede negative ioner eliminerer statisk elektrisitet, pleier håret og glatter ut hårfibrene, slik at håret blir enda mer glansfullt. Resultatet er glatt og krusfritt hår med livfull glans.
Keratin-belagte keramiske plater glir lett gjennom håret, for en rask og enkel styling.
4.7
av 5
51
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Linag
17/04/2019
Sverige
Wow
Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
FeliciaCharlotte
16/04/2019
Sverige
Fullpott!
En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Desireediana
15/04/2019
Sverige
Denna produkt har allt
Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång