Få bedre hårglans og reduser krusing

Opplev skinnende glatt hår ved hjelp av Dual Aistream-teknologiens ultrastabile ytelse. Luft trekkes inn samtidig via to inntak og samles i én kraftig luftstrøm. Men ikke ta vårt ord for det – 94 % av brukerne*** forteller at håret kjennes glatt etter at de har brukt Philips 8000 Series hårføner.