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Utgått
AW9000/10
Hør på all musikken med Hi-Fi-lyd. Trådløst.
Hør på musikken trådløst og med Hi-Fi-lyd med Philips Fidelio trådløse Hi-Fi-høyttalere. Enkel streaming med seks Hi-Fi-drivere som gir kraftig lyd og ultimat stereogjengivelse.
Hi-Fi-stereolyd
100 W, 6 Hi-Fi-drivere
Digital og analog inngang
Digitale og analoge innganger tillater en rekke alternativer i tillegg til trådløs streaming. Koble til en TV, blu-ray-spiller, spillkonsoll eller en annen mediespiller, og nyt dem i Hi-Fi-lyd fra Philips-høyttalerne
Hvem som helst kan sette opp de trådløse Hi-Fi-høyttalerne fra Fidelio – du trenger ikke å være en ekspert på teknikk for å gå fra boks til forbløffelse på fem minutter. Vi ønsker at du skal få nyte Fidelio-høyttalerne så fort som mulig. Det er grunnen til at vi har gjort en slik innsats for å sikre at du kan sette opp høyttalerne i løpet av noen få enkle trinn. Du får faktisk til og med klar veiledning fra systemet til Fidelio.
Høyttaleren har spesielt vinklede, profesjonelle Hi-Fi-drivere som er designet for å produsere det mest omfattende og omsluttende lydbildet som er mulig. Plasseringen til driverne gir uovertruffen dynamisk lydkvalitet uansett hvor du er i rommet. Den unike designen gjør også at høyttalerne passer diskré inn i interiøret.
3.0
av 5
90
Anmeldelser
Harleyplace
06/01/2013
United Kingdom
Sounds great
Fills A big room, sounds as good any I have heard.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Fordeler
Kann sehr gut klingen
Ulemper
Bekannte App Defizite
Denne omtalen gjelder AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Denne omtalen gjelder AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9
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