Ikke-blendende 50 lux (400 lumen)-innstilling for landeveissykling

På grunn av lysstrålemønsteret med dobbel stråle kan du med ett knappetrykk endre lysstrålen slik at den passer til terrengsykling eller landeveissykling. Lysstrålemønsteret for landeveissykling er redusert og utformet slik at lyset ikke blender andre (Ettersom dette er et offroad-sportsprodukt, er det ikke StVZO-godkjent).