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Utgått
AEA2700/12
Koble til opptil tre smarttelefoner samtidig
Philips Bluetooth®-adapter med MULTIPAIR gjør Hi-Fi-/PC-høyttalersystemet ditt om til et trådløst lydsystem. Du trenger bare å koble til adapteren for å strømme musikk trådløst fra opptil tre smarttelefoner, nettbrett og Bluetooth-aktiverte enheter.
Bluetooth®-musikkmottaker
med MULTIPAIR
Bluetooth®-aptX, AAC og NFC
Digital utgang
Parkoble opptil tre smartenheter slik at du kan strømme musikk fra hvilken som helst enhet, uten at du må slå av og på parkoblingen. Hvis du vil spille av en sang på en annen enhet, trenger du bare velge den og spille den av. Sangen på den andre enheten stopper, og den nye sangen tar over, så denne funksjonen er perfekt til fester, når du er sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie parkoble samtidig slik at du kan bytte mellom musikken deres i en fei.
Alle musikkelskere har apper for musikktjeneste eller Internett-radio på mobile enheter. Nå kan du spille dem av direkte på Hi-Fi-anlegget.
Med avansert teknologi blir lyd som er streamet via Bluetooth®, tatt til et nytt nivå. Standard Bluetooth®-lyd bruker SBC-kodeken som er bygd for grunnleggende lydoverføring, noe som noen ganger gjør lytterne skuffet og misfornøyde. Hi-Fi adapteren er imidlertid utstyrt med trådløs Hi-Fi-Bluetooth®-teknologi (aptX® og AAC) – noe som gir deg rik, kraftig og krystallklar lyd. Philips, som nå er kompatible med de nyeste Android™- og Apple-smarttelefonene, nettbrett og andre enheter, gir deg nå den lydkvaliteten du forventer. Trådløs musikk har aldri vært bedre.
3.6
av 5
65
Anmeldelser
jhspongebob
06/09/2015
United Kingdom
Use as Input to Vaccum Tube amplifier
I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John
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Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth® adapter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth® adapter
MacMusik
21/03/2020
Deutschland
Problemlos, wie man es erwartet
Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.
Fordeler
einfach, gut, variable Anschlüsse
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Bruksdato 2019-09-21
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Bruksdato 2019-09-21
KptnTom01
24/06/2019
Deutschland
Genial
Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!
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Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth®-Adapter
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth®-Adapter