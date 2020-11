Bytt musikk umiddelbart mellom tre enheter med MULTIPAIR

Parkoble opptil tre smartenheter slik at du kan strømme musikk fra hvilken som helst enhet, uten at du må slå av og på parkoblingen. Hvis du vil spille av en sang på en annen enhet, trenger du bare velge den og spille den av. Sangen på den andre enheten stopper, og den nye sangen tar over, så denne funksjonen er perfekt til fester, når du er sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie parkoble samtidig slik at du kan bytte mellom musikken deres i en fei.