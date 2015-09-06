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Utgått

Bluetooth®-adapter

AEA2700/12

3.6

| (65) Anmeldelser

Koble til opptil tre smarttelefoner samtidig

Philips Bluetooth®-adapter med MULTIPAIR gjør Hi-Fi-/PC-høyttalersystemet ditt om til et trådløst lydsystem. Du trenger bare å koble til adapteren for å strømme musikk trådløst fra opptil tre smarttelefoner, nettbrett og Bluetooth-aktiverte enheter.

Se alle fordeler

Koble til opptil tre smarttelefoner samtidig

  • Bluetooth®-musikkmottaker

  • med MULTIPAIR

  • Bluetooth®-aptX, AAC og NFC

  • Digital utgang

Bytt musikk umiddelbart mellom tre enheter med MULTIPAIR

Bytt musikk umiddelbart mellom tre enheter med MULTIPAIR

Parkoble opptil tre smartenheter slik at du kan strømme musikk fra hvilken som helst enhet, uten at du må slå av og på parkoblingen. Hvis du vil spille av en sang på en annen enhet, trenger du bare velge den og spille den av. Sangen på den andre enheten stopper, og den nye sangen tar over, så denne funksjonen er perfekt til fester, når du er sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie parkoble samtidig slik at du kan bytte mellom musikken deres i en fei.

Apper for å streame musikk fra smarttelefonen eller nettbrettet til Hi-Fi

Apper for å streame musikk fra smarttelefonen eller nettbrettet til Hi-Fi

Alle musikkelskere har apper for musikktjeneste eller Internett-radio på mobile enheter. Nå kan du spille dem av direkte på Hi-Fi-anlegget.

Musikkstreaming med Hi-fi-Bluetooth® (aptX® og AAC)

Musikkstreaming med Hi-fi-Bluetooth® (aptX® og AAC)

Med avansert teknologi blir lyd som er streamet via Bluetooth®, tatt til et nytt nivå. Standard Bluetooth®-lyd bruker SBC-kodeken som er bygd for grunnleggende lydoverføring, noe som noen ganger gjør lytterne skuffet og misfornøyde. Hi-Fi adapteren er imidlertid utstyrt med trådløs Hi-Fi-Bluetooth®-teknologi (aptX® og AAC) – noe som gir deg rik, kraftig og krystallklar lyd. Philips, som nå er kompatible med de nyeste Android™- og Apple-smarttelefonene, nettbrett og andre enheter, gir deg nå den lydkvaliteten du forventer. Trådløs musikk har aldri vært bedre.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.6

av 5

65

Anmeldelser

06/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

Use as Input to Vaccum Tube amplifier

I have an antique Leak TL12 tube amp, and needed a means to stream music from my lap top and guests devices. What I have found is that the tube amp, which is ~ no noise or distortion, 'round off' or smooths the digital stored and streamed music. Results are better than I expected, music is clear, not muddy, rich in tone, with the typical warm tube sound. I have photos if you would like to have. Sound, even via low cost 100W PA speaker is fantastic, clear, crisp and NO noise or Hum. regards, John

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth® adapter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth® adapter

21/03/2020

Deutschland

Deutschland

Problemlos, wie man es erwartet

Anschluss an alte Anlage problemlos, iPad, MacBook und iPhone funktionieren mit sehr guter Tonqualität. Auch die in älteren Bewertungen kritisierte Lautstärkeregelung funktioniert einwandfrei.

Fordeler

einfach, gut, variable Anschlüsse

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Bruksdato 2019-09-21

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Bruksdato 2019-09-21

24/06/2019

Deutschland

Deutschland

Genial

Benutze diesen Bluetooth-Adapter seit längerer Zeit und bin total begeistert. Der AEA2700 arbeitet seit der Anschaffung völlig störungsfrei und stellt die Verbindung zu einmal "gepairten" Geräten selbständig wieder her, sogar nach Netztrennung. Insbesondere die Klangqualität, Reichweite, Zuverlässigkeit und das völlig problemlose Handling verdienen die absolute Anerkennung. Als eines der wenigen Geräte am Markt auch mit funktionierendem (!) optischen und (!) Coax-Digitalanschluss versehen. Das ist wirklich praxistauglich!

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth®-Adapter

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder AEA2700 Bluetooth®-Adapter

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