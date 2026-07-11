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Utgått
9006XVGB1
Type lampe: HB4
12 V, 51W
10 G vibrasjonsmotstandstestet
Opptil 130 % skarpere lys
Antall lyskilder: 1
Perfekt belysning er spesielt viktig på avstand – vanligvis 75–100 meter foran bilen. Philips X-tremeVision G-force øker sikten med inntil 130 % sterkere lys. Dette bidrar til at du kan oppdage hindringer og mulige farer tidligere enn med de fleste andre halogenbaserte frontlys.
Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, belegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips X-tremeVision G-force en ny standard innen bilbelysning. De er konstruert for optimal ytelse og kompromissløs sikt.
Det sterke hvite lyset på opptil 3350 kelvin er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de sterkeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling