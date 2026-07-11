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Utgått

X-tremeVision G-force10 G vibrasjonsmotstand

9006XVGB1

3.8
| (256) Anmeldelser
Ytelse tatt til et nytt nivå
Philips X-tremeVision G-force HB4-billyspærene er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre billamper med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Se lenger, reager raskere, og kjør tryggere.
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Opptil 130 % sterkere lys

Ytelse tatt til et nytt nivå

  • Type lampe: HB4

  • 12 V, 51W

  • 10 G vibrasjonsmotstandstestet

  • Opptil 130 % skarpere lys

  • Antall lyskilder: 1

Se lengre og reager raskere med opptil 130 % mer lysstyrke

Perfekt belysning er spesielt viktig på avstand – vanligvis 75–100 meter foran bilen. Philips X-tremeVision G-force øker sikten med inntil 130 % sterkere lys. Dette bidrar til at du kan oppdage hindringer og mulige farer tidligere enn med de fleste andre halogenbaserte frontlys.

En av de skarpeste lyspærene for utmerket lys

Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, belegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips X-tremeVision G-force en ny standard innen bilbelysning. De er konstruert for optimal ytelse og kompromissløs sikt.

Betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet

Det sterke hvite lyset på opptil 3350 kelvin er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating-teknologi gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de sterkeste lysene og en svært komfortabel opplevelse når du kjører i mørket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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