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Utgått
9006PRB1
Type lampe: HB4
Pakke à 1
12 V, 55 W
Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med maksimal effekt. Vision-frontlyspærer produserer en lengre lysstråle for større sikkerhet og komfort. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.
Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
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