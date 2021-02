Vision-frontlyspærer projiserer 30 % mer lys enn standard halogenlamper

Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med maksimal effekt. Vision-frontlyspærer produserer en lengre lysstråle for større sikkerhet og komfort. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.