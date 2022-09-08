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Utgått

VisionPære til frontlys

9006PRB1

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Vision-frontlyspærer sørger for opptil 30 % bedre sikt i forhold til en standard bilpære og sikrer en fremragende lysstråle til en svært gunstig pris og med Original Equipment Quality for høyere sikkerhet og komfort.
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Opptil 30 % bedre sikt enn med en standard lyspære

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  • Type lampe: HB4

  • Pakke à 1

  • 12 V, 55 W

Vision-frontlyspærer projiserer 30 % mer lys enn standard halogenlamper

Lysløsningene våre gir en kraftig og presis lysstråle med maksimal effekt. Vision-frontlyspærer produserer en lengre lysstråle for større sikkerhet og komfort. Vi lager alltid de beste og mest effektive lysløsningene, fordi vi vet at våre kvalitetslys en dag kan komme til å redde et liv.

Sikkerhet på veien begynner med å se og bli sett

Lys er en fundamental del av kjøreopplevelsen, og lys er den eneste delen av sikkerhetssirkelen som faktisk bidrar til å hindre ulykker. Philips fremmer aktiv sikkerhetsbeskyttelse for å forebygge ulykker ved å øke den totale sikten og opplysningen av veien.

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Tekniske spesifikasjoner

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