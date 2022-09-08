Bedre sikt for sikrere, mer behagelig kjøring

Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.