Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
85415XV2S1
Type lampe: D1S
Pakke à 1
85 V, 35 W
Xenon-X-tremeVision gen2-lyskildene er utformet med Philips Xenon-teknologi som gir optimal ytelse. X-tremeVision gen2-lyskildene produserer en lengre stråle og gir opptil 150 % bedre sikt, noe som hjelper deg å oppdage hindringer tidligere og reagere i tide. Og med et forbedret sidesyn blir du mer bevisst på eventuelle farer på siden av veien, for eksempel fotgjengere eller veikryss som nærmer seg. Disse frontlyktene lyser opp hver eneste dump, sving og fare i veien, og tilfredsstiller de mest krevende sjåførene og de mest krevende kjøreforholdene.
Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.
Det er ikke nok bare å ha kraftige frontlykter – optisk presisjon betyr også en del. Xenon X-tremeVision gen2-lyskildene har den mest presise buede teknologien tilpasset ved 150–350 µm. Dette betyr at de lyser opp veien akkurat der du trenger det, uten å blende motgående trafikk.
Anmeldelser