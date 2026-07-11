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  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
  • Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
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Utgått

Xenon WhiteVisionXenon frontlyspære

85415WHVS1

3.8
| (256) Anmeldelser
Sikkerhet har aldri vært så attraktivt
Xenon WhiteVision-lampene fra Philips gir bilen et intenst, hvitt utseende, og du ser bedre med opptil 6000 Kelvin hvitt lys på veien. Det perfekte valget for Xenon-frontlys som er en verdig motstander til LED-lyskilder.
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Den ultimate hvite LED-ytelsen

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: D1S

  • Pakke à 1

  • 85 V, 35 W

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

Xenon WhiteVision er ECE-sertifisert og et intenst hvitt lys som er godkjent for bruk på offentlig vei. Takket være at fargen på frontlyktene harmoniserer med LED-lyskildene, får du en ultimat, god sikt uten å blende møtende biler.

Bedre kontrast for bedre sikt og tryggere kjøring

Mye hvitt lys med en fargetemperatur på 5000 kelvin gjør at frontlysene dine forbedrer refleksjonen fra veimerkinger og veiskilt. Hvitere lys er bedre for konsentrasjonen og gjør deg oppmerksom om kvelden slik at kveldskjøring blir tryggere og mer behagelig.

Lyskilder til bil fra Philips er svært holdbare

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for tidlig svikt. Kvartsglasspærer til bilen fra Philips tåler mer trykk inni pæren og gir kraftigere lys med lengre levetid.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig tilgang til salg.
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