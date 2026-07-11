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Utgått
85415WHVS1
Type lampe: D1S
Pakke à 1
85 V, 35 W
Xenon WhiteVision er ECE-sertifisert og et intenst hvitt lys som er godkjent for bruk på offentlig vei. Takket være at fargen på frontlyktene harmoniserer med LED-lyskildene, får du en ultimat, god sikt uten å blende møtende biler.
Mye hvitt lys med en fargetemperatur på 5000 kelvin gjør at frontlysene dine forbedrer refleksjonen fra veimerkinger og veiskilt. Hvitere lys er bedre for konsentrasjonen og gjør deg oppmerksom om kvelden slik at kveldskjøring blir tryggere og mer behagelig.
UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for tidlig svikt. Kvartsglasspærer til bilen fra Philips tåler mer trykk inni pæren og gir kraftigere lys med lengre levetid.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling