Den ultimate ytelsen fra hvitt lys som ligner LED-lyskildene på bilen

Philips Xenon WhiteVision-lyskilder er det rette valget for sjåfører som ønsker frontlykter med en skarp, hvit lysstråle – som fra LED-lyskilder. Med samme fargetemperatur som LED-lyskilder, er Xenon WhiteVision den ultimate oppgradering for Xenon-frontlyktene. Takket være Philips' patenterte overflateteknologi, skinner Xenon WhiteVision med et hvitt lys som er utformet for å ligne LED-lyskilder.