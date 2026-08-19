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Utgått

Xenon WhiteVisionXenon frontlyspære

85415WHVC1

3.8

| (296) Anmeldelser

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

Xenon WhiteVision-lampene fra Philips gir bilen et intenst, hvitt utseende, og du ser bedre med opptil 6000 Kelvin hvitt lys på veien. Det perfekte valget for Xenon-frontlys som er en verdig motstander til LED-lyskilder.

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Den ultimate hvite LED-ytelsen

Sikkerhet har aldri vært så attraktivt

  • Type lampe: D1S

  • Pakke à 1

  • 85 V, 35 W

100 % lovlig på veien, 100 % intenst hvitt lys

Xenon WhiteVision er ECE-sertifisert og et intenst hvitt lys som er godkjent for bruk på offentlig vei. Takket være at fargen på frontlyktene harmoniserer med LED-lyskildene, får du en ultimat, god sikt uten å blende møtende biler.

Bedre kontrast for bedre sikt og tryggere kjøring

Mye hvitt lys med en fargetemperatur på 5000 kelvin gjør at frontlysene dine forbedrer refleksjonen fra veimerkinger og veiskilt. Hvitere lys er bedre for konsentrasjonen og gjør deg oppmerksom om kvelden slik at kveldskjøring blir tryggere og mer behagelig.

Lyskilder til bil fra Philips er svært holdbare

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for tidlig svikt. Kvartsglasspærer til bilen fra Philips tåler mer trykk inni pæren og gir kraftigere lys med lengre levetid.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

296

Anmeldelser

19/08/2026

Danmark

Danmark

Helt igennem fantastisk

Helt igennem fantastisk lys og nem installation. Pæren virker både til kort og langt lys

Fordeler

Nem montage og godt lys

Ulemper

Der kan være lidt svært at gennemskue hvilken adapter ring der skal bruges til bmw f30 serie. Det er type p til dem der er i tvivl

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-08-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-08-19

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Bruksdato 2025-03-26

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