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85415WHV2S1
Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
Philips Xenon WhiteVision gen2-lamper gir billyktene et intenst, hvitt utseende, og produserer klarere og jevnere hvitt lys på veien. Den perfekte fargekombinasjonen med Xenon- og LED-frontlykter.
Type lampe: D1S
Pakke à 1
85 V, 35 W
Philips Xenon WhiteVision gen2-frontlykter er det perfekte valget for sjåfører som ønsker frontlykter med en skarp, hvit lysstråle – som ligner LED. Med samme fargetemperatur som LED er Xenon WhiteVision gen2 den ultimate oppgraderingen av Xenon-frontlyktene.
Med en fargetemperatur på inntil 5000 K lyser Philips Xenon WhiteVision-frontlyktene opp veien med en skarp, ren hvit stråle som trenger gjennom mørket. I stedet for at du må anstrenge deg for å se veien foran deg, kan du glede deg over en sikrere og mer spennende kjøretur. Med bilbelysning fra Philips kommer ikke kjøring om natten til å være en begrensning for deg lenger.
Det er viktig å kunne raskt oppdage og identifisere veimerkinger og veiskilt når du kjører i mørket. Med Xenon WhiteVision-frontlykter får du et intens, ensartet hvitt lys. Kombinert med høy fargetemperatur gir frontlyktene sterkere kontrast og forbedrer refleksjoner fra objekter og skilt. Du får en mer komfortabel og sikker kjøreopplevelse. Mange trafikkulykker forårsakes av overtrøtte sjåfører som mister konsentrasjonen. Dette hvitere lyset hjelper deg med å holde konsentrasjonen oppe og være på vakt når du kjører om natten.
3.0
av 5
2
Anmeldelser
Reymago63
24/12/2019
España
Bekreftet kjøper
Fantástico
Producto ideal para los que queremos luminosidad y seguridad al conducir.
Fordeler
Todo
Ulemper
Ahora mismo nada, solo observar el tiempo de durabilidad.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Bruksdato 2018-11-24
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Lámpara de xenón para luces principales de coche
Bruksdato 2018-11-24
swissraptor
03/12/2016
Suisse
Hält nicht was die Werbung verspricht.
Gefreut auf reinweisses Xenonlicht, wie in der Werbung angepriesen, nach dem Umbau die Enttäuschung. Gelbliches Xenonlicht wie bei den OEM Brennern mit 4300k. Reine Geldverschwendung. Schade die Verarbeitung und Passgenauigkeit der D1S Brenner stimmt.
Denne omtalen gjelder Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe
Denne omtalen gjelder Xenon WhiteVision gen2 85415WHV2S1 Xenon-Fahrzeugscheinwerferlampe