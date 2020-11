Klar, hel, hvit stråle som trenger gjennom mørket

Med en fargetemperatur på inntil 5000 K lyser Philips Xenon WhiteVision-frontlyktene opp veien med en skarp, ren hvit stråle som trenger gjennom mørket. I stedet for at du må anstrenge deg for å se veien foran deg, kan du glede deg over en sikrere og mer spennende kjøretur. Med bilbelysning fra Philips kommer ikke kjøring om natten til å være en begrensning for deg lenger.