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Utgått
85415WHV2C1
Type lampe: D1S
Pakke à 1
85 V, 35 W
Philips Xenon WhiteVision gen2-frontlykter er det perfekte valget for sjåfører som ønsker frontlykter med en skarp, hvit lysstråle – som ligner LED. Med samme fargetemperatur som LED er Xenon WhiteVision gen2 den ultimate oppgraderingen av Xenon-frontlyktene.
Med en fargetemperatur på inntil 5000 K lyser Philips Xenon WhiteVision-frontlyktene opp veien med en skarp, ren hvit stråle som trenger gjennom mørket. I stedet for at du må anstrenge deg for å se veien foran deg, kan du glede deg over en sikrere og mer spennende kjøretur. Med bilbelysning fra Philips kommer ikke kjøring om natten til å være en begrensning for deg lenger.
Det er viktig å kunne raskt oppdage og identifisere veimerkinger og veiskilt når du kjører i mørket. Med Xenon WhiteVision-frontlykter får du et intens, ensartet hvitt lys. Kombinert med høy fargetemperatur gir frontlyktene sterkere kontrast og forbedrer refleksjoner fra objekter og skilt. Du får en mer komfortabel og sikker kjøreopplevelse. Mange trafikkulykker forårsakes av overtrøtte sjåfører som mister konsentrasjonen. Dette hvitere lyset hjelper deg med å holde konsentrasjonen oppe og være på vakt når du kjører om natten.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling