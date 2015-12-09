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Xenon VisionXenon frontlyspære

85415VIC1

5
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
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Philips Xenon Vision erstatter én utbrent lyspære og passer samtidig til fargen på pæren som ikke skiftes, takket være den nye teknologien for utskifting av én lyspære. Den er derfor en ideell lyspære for utskifting og er i tillegg økonomisk.
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Ideell for utskifting

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  • Type lampe: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Antall lyskilder: 1

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

Philips foretrekkes av de store bilprodusentene

I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Produsent av prisbelønte lyskilder til bil

Produsent av prisbelønte lyskilder til bil

Lyskildene våre berømmes ofte av bileksperter

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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5.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

4
3
2
1

09/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

A value for money xenon bulb

Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb

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