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Type lampe: D1S
85 V, 35 W
Antall lyskilder: 1
I 100 år har Philips vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. i dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-lys.
Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.
Lyskildene våre berømmes ofte av bileksperter
5.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
Athamas
09/12/2015
United Kingdom
A value for money xenon bulb
Ideal for replacement bulb with better brightness at the right side in compared with lamps which have replaced. The kelvin in low beam is what you need from a xenon bulb especially on wet roads and the high beam on my ABL lights is amazing.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Xenon Vision 85415VIC1 Xenon car headlight bulb