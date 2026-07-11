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85415SYS1
Type lampe: D1S
85 V, 35 W
Antall lyskilder: 1
Philips LongerLife Xenon-lyskilder tilbyr kvalitet og sikkerhet på høyt nivå. De leveres alltid med en gratis fireårsgaranti fra kjøpsdatoen.
Xenon LongerLife-lyspærene har lengre levetid enn andre Philips Xenon-lyspærer. For å gi deg fullstendig ro i sjelen kan du få tre års ekstra garanti gratis. Registrerer deg ganske enkelt på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, og følg tre enkle trinn: 1. Først må du kontrollere at du har kjøpt et ekte Philips-produkt ved å se etter autentisitetsklistremerket som du finner på produktemballasjen. 2. Deretter kan du fylle ut opplysningene dine på nettet og fremlegge bevis på kjøpet. 3. Til slutt skriver du ut og beholder garantisertifikatet, som er gyldig i syv år.
UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.
3.8
av 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekreftet kjøper
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekreftet kjøper
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordeler
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling