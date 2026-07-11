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  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
  • Helt klart og hvitt lys overvinner mørket

Xenon WhiteVision gen2Xenon frontlyspære

85126WHV2S1

3.8
| (256) Anmeldelser
Helt klart og hvitt lys overvinner mørket
Philips Xenon WhiteVision gen2-lamper gir billyktene et intenst, hvitt utseende, og produserer klarere og jevnere hvitt lys på veien. Den perfekte fargekombinasjonen med Xenon- og LED-frontlykter.
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Sjåfører konsentrerer seg bedre med hvitere, intenst lys

Helt klart og hvitt lys overvinner mørket

  • Type lampe: D2R

  • Pakke à 1

  • 85 V, 35 W

Den ultimate ytelsen fra hvitt lys som passer perfekt med andre LED-lyskilder på bilen

Philips Xenon WhiteVision gen2-frontlykter er det perfekte valget for sjåfører som ønsker frontlykter med en skarp, hvit lysstråle – som ligner LED. Med samme fargetemperatur som LED er Xenon WhiteVision gen2 den ultimate oppgraderingen av Xenon-frontlyktene.

Klar, hel, hvit stråle som trenger gjennom mørket

Med en fargetemperatur på inntil 5000 K lyser Philips Xenon WhiteVision-frontlyktene opp veien med en skarp, ren hvit stråle som trenger gjennom mørket. I stedet for at du må anstrenge deg for å se veien foran deg, kan du glede deg over en sikrere og mer spennende kjøretur. Med bilbelysning fra Philips kommer ikke kjøring om natten til å være en begrensning for deg lenger.

Bedre kontrast for bedre sikt og tryggere kjøring

Det er viktig å kunne raskt oppdage og identifisere veimerkinger og veiskilt når du kjører i mørket. Med Xenon WhiteVision-frontlykter får du et intens, ensartet hvitt lys. Kombinert med høy fargetemperatur gir frontlyktene sterkere kontrast og forbedrer refleksjoner fra objekter og skilt. Du får en mer komfortabel og sikker kjøreopplevelse. Mange trafikkulykker forårsakes av overtrøtte sjåfører som mister konsentrasjonen. Dette hvitere lyset hjelper deg med å holde konsentrasjonen oppe og være på vakt når du kjører om natten.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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