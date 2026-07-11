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  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
  • Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert

Utgått

Xenon LongerLifeXenon-garanti

85122SYS1

3.8
| (256) Anmeldelser
Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
Philips LongerLife Xenon-lamper leveres alltid med fireårsgaranti. Registrer kjøpet ditt på nettet og få tre ekstra år gratis – slik at du kan føle deg trygg de neste syv årene.
Se alle fordeler

Utvid fireårsgarantien din til syv år i tre enkle trinn.

Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert

  • Type lampe: D2S

  • Pakke à 1

  • 85 V, 35 W

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.

Philips LongerLife Xenon-lyskilder tilbyr kvalitet og sikkerhet på høyt nivå. De leveres alltid med en gratis fireårsgaranti fra kjøpsdatoen.

Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti

Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti

Xenon LongerLife-lyspærene har lengre levetid enn andre Philips Xenon-lyspærer. For å gi deg fullstendig ro i sjelen kan du få tre års ekstra garanti gratis. Registrerer deg ganske enkelt på https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, og følg tre enkle trinn: 1. Først må du kontrollere at du har kjøpt et ekte Philips-produkt ved å se etter autentisitetsklistremerket som du finner på produktemballasjen. 2. Deretter kan du fylle ut opplysningene dine på nettet og fremlegge bevis på kjøpet. 3. Til slutt skriver du ut og beholder garantisertifikatet, som er gyldig i syv år.

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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