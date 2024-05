Garantivilkår og -betingelser

Registrer lyskilden innen 30 dager etter kjøpsdatoen. Garantien er gyldig i opptil syv år eller maksimalt 150 000 km, avhengig av hva som kommer først. Garantien er bare gyldig for ikke-kommersiell bruk. Denne garantien gjelder bare for originale Philips LongerLife Xenon-lyskilder. Philips er ikke ansvarlig for monteringen eller portoen, selv om manglene oppstår i løpet av garantiperioden. For at garantien skal være gyldig, må du beholde garantisertifikatet og kvitteringen i hele garantiperioden. Generelle garantibetingelser hos Philips gjelder også: www.philips.com/warranty