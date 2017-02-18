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Utgått
43PUS7100/12
Svært slank 4K UHD LED-TV drevet av Android
Svært rask Quad Core-prosessor og svært slanke linjer: UHD-TV-en i 7100-serien som er drevet av Android, ser rask ut og fungerer like raskt. Den elegante sølvrammen, den spesielle stativdesignen og Ambilight intensiverer seeropplevelsen ytterligere
108 cm (43")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB og kan utvides
DVB-T/T2/C/S/S2
Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdene i rommet. En lyssensor og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.
Quad Core-prosessor fra Philips møter Android-effekten for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.
Google Play™ har en fyldig katalog med flotte spill for alle aldre. De er optimalisert for TV-en, ser flotte ut, og er morsomme å spille. Og du trenger ikke enda en spillkonsoll i huset. Med en universell USB-spillkontroll kan du navigere og spille på en enkel måte.
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2.5
av 5
414
Anmeldelser
BORG1965
18/02/2017
Danmark
Bekreftet kjøper
Super skærm
Kan kun anbefales; fantastisk billede Dårlig lyd, som alle de andre...
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD
Kimmelimsen
09/06/2016
Danmark
Bekreftet kjøper
Kanon tv
Et tv der opfylder de krav på billede og lyd. Det pynter på en væg og er nemt at bruge
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Mogens21
19/12/2015
Danmark
Bekreftet kjøper
Yderst tilfreds, fin kvalitet
Det er altid en glæde at se på Philips. Fin kvalitet, og meget fin service når man retter henvendelse til philips philips kunde service
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.
TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.
USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.