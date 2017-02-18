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Utgått

7000 seriesSvært slank 4K UHD-TV drevet av Android™

43PUS7100/12

2.5

| (414) Anmeldelser

Svært slank 4K UHD LED-TV drevet av Android

Svært rask Quad Core-prosessor og svært slanke linjer: UHD-TV-en i 7100-serien som er drevet av Android, ser rask ut og fungerer like raskt. Den elegante sølvrammen, den spesielle stativdesignen og Ambilight intensiverer seeropplevelsen ytterligere

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99,91 % av de som prøver Ambilight TV, vil aldri levere den tilbake. 1

Med tosidig Ambilight

Svært slank 4K UHD LED-TV drevet av Android

  • 108 cm (43")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 16 GB og kan utvides

  • DVB-T/T2/C/S/S2

Micro Dimming Pro for utrolig kontrast

Micro Dimming Pro for utrolig kontrast

Micro Dimming Pro optimaliserer kontrasten på TV-en basert på lysforholdene i rommet. En lyssensor og spesialprogramvare analyserer bildet i 6400 forskjellige soner, slik at du får utrolig kontrast og bildekvalitet som gir en svært virkelighetsnær bildeopplevelse – natt som dag.

Slipp løs kraften i Quad Core og integrert Android

Slipp løs kraften i Quad Core og integrert Android

Quad Core-prosessor fra Philips møter Android-effekten for å gi en spennende spillopplevelse. Og med Android på TV-en kan du navigere, åpne apper og spille av videoer på en måte som er svært rask, svært intuitiv og fantastisk morsom.

Google Play™: ditt vindu til all moroa

Google Play™ har en fyldig katalog med flotte spill for alle aldre. De er optimalisert for TV-en, ser flotte ut, og er morsomme å spille. Og du trenger ikke enda en spillkonsoll i huset. Med en universell USB-spillkontroll kan du navigere og spille på en enkel måte.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.5

av 5

414

Anmeldelser

18/02/2017

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super skærm

Kan kun anbefales; fantastisk billede Dårlig lyd, som alle de andre...

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Philips 7000 series Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform 49PUS7100 123 cm (49") 4K Ultra HD LED-TV med Quad Core, 16 GB, som kan udvides, DVB-T/T2/C/S/S2 med 2-sidet Ambilight og Pixel Precise Ultra HD

09/06/2016

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Kanon tv

Et tv der opfylder de krav på billede og lyd. Det pynter på en væg og er nemt at bruge

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform

19/12/2015

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Yderst tilfreds, fin kvalitet

Det er altid en glæde at se på Philips. Fin kvalitet, og meget fin service når man retter henvendelse til philips philips kunde service

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 7000 series 55PUS7100 Ultratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. Foreldre bør overvåke barnas bruk av 3D og sørge for at de ikke opplever ubehag som nevnt over. Det anbefales at barn under seks år ikke ser i 3D, siden synet deres ikke er fullt utviklet ennå.

  2. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  3. Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til din lokale Google Play Store.

  4. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  5. Cloud Gaming-tilbudet avhenger av spilleverandører.

  6. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' webområde for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  7. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  8. Google Cast-funksjonen er underlagt Google Cast-kompatible apper og enheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til produktsiden for Google Cast.

  9. TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/smarttv.

  11. USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.