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  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
  • Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys

Utgått

Xenon X-tremeVision gen2Xenon frontlyspære

42402XV2S1

3.8
| (256) Anmeldelser
Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys
X-tremeVision gen2 er den seneste utviklingen innen Xenon-teknologi og har en kraftig lysstråle med utrolig lysmengde. Den enestående lyskilden gir en bedre kjøreopplevelse, så du får en tryggere og mer behagelig kjøretur.
Se alle fordeler

Se dumper, svinger og hindringer i veien

Føl deg trygg og kjør trygt med klarere lys

  • Type lampe: D4S

  • Pakke à 1

  • 42 V, 35 W

Xenon-X-tremeVision gen2: gir uovertruffen visuell ytelse

Xenon-X-tremeVision gen2-lyskildene er utformet med Philips Xenon-teknologi som gir optimal ytelse. X-tremeVision gen2-lyskildene produserer en lengre stråle og gir opptil 150 % bedre sikt, noe som hjelper deg å oppdage hindringer tidligere og reagere i tide. Og med et forbedret sidesyn blir du mer bevisst på eventuelle farer på siden av veien, for eksempel fotgjengere eller veikryss som nærmer seg. Disse frontlyktene lyser opp hver eneste dump, sving og fare i veien, og tilfredsstiller de mest krevende sjåførene og de mest krevende kjøreforholdene.

Bedre sikt for sikrere, mer behagelig kjøring

Lys er en grunnleggende del av kjøreopplevelsen. Ved ganske enkelt å forbedre kvaliteten på lyset kan du bidra til å hindre ulykker. Xenon X-tremeVision gen 2 forbedrer sikten, slik at du ser hindringer og trafikkskilt tidligere og kan forbedre reaksjonstiden. Spektralsammensetningen til denne lyskilden er tilpasset den naturlige fargesensitiviteten i øynene. Og med en fargetemperatur på 4800 K produserer disse frontlyktene et lys som er behagelig for øynene, og gjør kjøring om natten til en sikrere og mer komfortabel opplevelse.

Led lyset til riktig sted foran bilen

Det er ikke nok bare å ha kraftige frontlykter – optisk presisjon betyr også en del. Xenon X-tremeVision gen2-lyskildene har den mest presise buede teknologien tilpasset ved 150–350 µm. Dette betyr at de lyser opp veien akkurat der du trenger det, uten å blende motgående trafikk.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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3.8

av 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekreftet kjøper

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordeler

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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