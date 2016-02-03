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  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
  • Få topp ytelse med X-treme
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Utgått

X-tremeVisionPære til frontlys

12972XV+B1

1.9
| (10) Anmeldelser
Få topp ytelse med X-treme
Philips X-tremeVision billyskilder er blant de sterkeste på markedet. De gir bedre lys enn de fleste andre lyskilder til bil med opptil 130 % mer lysstyrke og en uovertruffen lengde på lysstrålen. Dermed ser du lengre, reagerer raskere og kjører tryggere.
Se alle fordeler

Opptil 130 % sterkere lys

Få topp ytelse med X-treme

  • Type lampe: H7

  • Pakke à 1

  • 12 V, 55 W

  • Mer lys

Betydelig hvitere lys for bedre komfort og sikkerhet

Det sterke hvite lyset (opptil 3500 K) er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating Technology™ gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de skarpeste lysene og en svært komfortabel opplevelse

Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.

Langvarig sikkerhet, slik at du kan se og bli sett.

All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og motgående trafikk. Philips X-tremeVision er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyskilder med høy ytelse.

Enestående lysstrålekvalitet og ytelse

Med en kombinasjon av mer lys og økt fargetemperatur har Philips X-tremeVision en av de beste lysstrålene i halogensegmentet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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1.9

av 5

10

Anmeldelser

3

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

18/11/2016

Deutschland

Deutschland

Gute Lichtausbeute

Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

22/03/2015

Deutschland

Deutschland

Preis/Leistung nicht io

Der Preis für diese Hochleistungslampe ist zu hoch, da die Haltbarkeit nicht einmal ein halbes Jahr beträgt. Da bei vielen neuen Fahrzeugen ein Lampentausch nur mir viel Aufwand (oder Werkstatt) möglich ist steht das in keinem Verhältnis. Da ich bereits 2 mal den Versuch mit diesen Lampen unternommen hatte und auch beim Einbau mit entsprechenden Handschuhen gearbeitet habe, kann ich nur empfehlen Standardlampen in Erstausrüsterqualität zu kaufen.

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.