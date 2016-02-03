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Utgått
12972XV+B1
Type lampe: H7
Pakke à 1
12 V, 55 W
Mer lys
Det sterke hvite lyset (opptil 3500 K) er betydelig hvitere enn vanlige frontlys. Philips' patenterte Gradient Coating Technology™ gir et kraftigere lys. Dermed får du et av de skarpeste lysene og en svært komfortabel opplevelse
All mulig svikt i en reservedel er en risiko for deg og kjøretøyet ditt. Dette gjelder særlig for frontlykter. Hvert ødelagte frontlys reduserer synligheten og sikkerheten for deg og motgående trafikk. Philips X-tremeVision er optimalisert for en lang og pålitelig levetid. Slik at du kan se og bli sett lenger enn med andre lyskilder med høy ytelse.
Med en kombinasjon av mer lys og økt fargetemperatur har Philips X-tremeVision en av de beste lysstrålene i halogensegmentet.
1.9
av 5
10
Anmeldelser
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Sh4rk
18/11/2016
Deutschland
Gute Lichtausbeute
Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
steinhude
22/03/2015
Deutschland
Preis/Leistung nicht io
Der Preis für diese Hochleistungslampe ist zu hoch, da die Haltbarkeit nicht einmal ein halbes Jahr beträgt. Da bei vielen neuen Fahrzeugen ein Lampentausch nur mir viel Aufwand (oder Werkstatt) möglich ist steht das in keinem Verhältnis. Da ich bereits 2 mal den Versuch mit diesen Lampen unternommen hatte und auch beim Einbau mit entsprechenden Handschuhen gearbeitet habe, kann ich nur empfehlen Standardlampen in Erstausrüsterqualität zu kaufen.
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Denne omtalen gjelder X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe