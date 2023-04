VSecure for beskyttelse av digitalt innhold på hoteller

For å kunne vise førsteklasses HD-innhold til en gjest kreves det strenge forholdsregler for innholdssikkerhet fra innholdsbransjen. Philips utviklet en total løsning for HD-innholdssikkerhet på hoteller som består av VSecure for HD-innholdsbeskyttelse og NexGuard for juridisk HD-vannmerking.