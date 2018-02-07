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Utgått
V-serien
27" (68,6 cm)
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.
4.2
av 5
39
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produktet
Sigurd
07/02/2018
Norge
Veldig bra skjerm
Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite
Lil1013
03/09/2018
Danmark
Denne monitor er den bedste
Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Journalisten
05/07/2017
Sverige
Bekreftet kjøper
Mycket monitor för pengarna
Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite
Svartid som tilsvarer SmartResponse