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  • Energy Label Europe B
    Flotte LED-bilder med levende farger
  • Flotte LED-bilder med levende farger
  • Energy Label Europe B
    Flotte LED-bilder med levende farger
  • Flotte LED-bilder med levende farger

Utgått

LCD-skjerm med SmartControl Lite

273V5LHSB/00

4.2
| (39) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produktet
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder på denne skjermen fra Philips. Den er utstyrt med HDMI og SmartControl lite og er et godt valg.
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Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 27" (68,6 cm)

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast for ekte, svarte detaljer

SmartContrast er en Philips-teknologi som analyserer innholdet du viser, justerer fargene automatisk og kontroller bakgrunnsbelysningens intensitet for å forbedre kontrasten dynamisk slik at du får de beste digitale bildene og videoene, eller som hjelp når du spiller spill med mørke fargetoner. Når økonomimodus velges, justeres kontrasten og bakgrunnsbelysningen fininnstilles for å gi akkurat den riktige visningen av kontorapplikasjoner som brukes hver dag, og for å senke strømforbruket.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.2

av 5

39

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produktet

07/02/2018

Norge

Norge

Veldig bra skjerm

Hei ! Dette er en skjerm jeg syns er bra passe stor for mitt bruk. Både til jobb og spill.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skjerm med SmartControl Lite

03/09/2018

Danmark

Danmark

Denne monitor er den bedste

Den bedste monitor, jeg har haft! Enkel at anvende, flot skærmopløsning og med masser af plads til 2 regneark på én gang! Jeg kan 100% anbefale denne monitor.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHSB LCD-skærm med SmartControl Lite

05/07/2017

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Mycket monitor för pengarna

Var i behov av en monitor till bra pris som fungerar att redigera text och bild på. Bildkvalitén stämde med det som utlovades. Använder funktionen SmartControl.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5LHSB LCD-skärm med SmartControl Lite

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Svartid som tilsvarer SmartResponse