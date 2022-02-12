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  • Energy Label Europe A
    Flotte LED-bilder med levende farger
  • Flotte LED-bilder med levende farger
  • Energy Label Europe A
    Flotte LED-bilder med levende farger
  • Flotte LED-bilder med levende farger

Utgått

LCD-skjerm med SmartControl Lite

273V5LHAB/00

3.9
| (57) Anmeldelser
Flotte LED-bilder med levende farger
Gled deg over levende LED-bilder på denne store skjermen fra Philips. Den er utstyrt med HDMI og stereohøyttalere og er et godt valg.
Se alle fordeler

med stereohøyttalere

Flotte LED-bilder med levende farger

  • V-serien

  • 27" (68,6 cm)

LED-teknologi for levende farger

Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Innebygde stereohøyttalere for multimedier

Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.

Enkel justering av skjermytelse med SmartControl Lite

SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.9

av 5

57

Anmeldelser

12/02/2022

United Kingdom

United Kingdom

the best

it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite

18/12/2017

Deutschland

Deutschland

Wieder ein toller Fernseher von Philips, bereits mein2.

Der Fernseher ist sehr gut, tolles Bild. Fernbedienung ist nicht so kinderleit zu bedienen und was ich nicht gut finde, dass nach einiger Zeit der Hinweis erscheint den Fernseher zur Schonung und zum Vermeiden von Bildstörungen auszuschalten. Das passiert auch wenn man Sky oder andere Anbieter anschaut anstelle von normalem Fernsehprogramm

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

28/09/2017

Deutschland

Deutschland

Philips Qualitätsmonitor

Es ist ein erstklassiger Monitor der sich leicht einstellen läßt. Alle wichtigen Anschlüsse sind vorhanden. Die Tonqualität ist guter Durchschnitt.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

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