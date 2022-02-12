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Utgått
273V5LHAB/00
V-serien
27" (68,6 cm)
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
Et par stereohøyttalere med høy kvalitet er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
SmartControl Lite er neste generasjon 3D-ikonbaserte GUI-skjermkontrollprogramvare. Ved hjelp av denne kan brukeren finjustere de fleste parameterne på skjermen, som farge, lysstyrke, skjermkalibrering, multimedier, ID-behandling osv. ved hjelp av musen.
3.9
av 5
57
Anmeldelser
antonimarian
12/02/2022
United Kingdom
the best
it is very good in all respects, I did not have very high expectations for this monitor but it is great
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD monitor with SmartControl Lite
Sam2014
18/12/2017
Deutschland
Wieder ein toller Fernseher von Philips, bereits mein2.
Der Fernseher ist sehr gut, tolles Bild. Fernbedienung ist nicht so kinderleit zu bedienen und was ich nicht gut finde, dass nach einiger Zeit der Hinweis erscheint den Fernseher zur Schonung und zum Vermeiden von Bildstörungen auszuschalten. Das passiert auch wenn man Sky oder andere Anbieter anschaut anstelle von normalem Fernsehprogramm
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 243V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Spargeltarzan
28/09/2017
Deutschland
Philips Qualitätsmonitor
Es ist ein erstklassiger Monitor der sich leicht einstellen läßt. Alle wichtigen Anschlüsse sind vorhanden. Die Tonqualität ist guter Durchschnitt.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273V5LHAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
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