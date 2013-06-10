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Utgått
Nyskapende PowerSensor-skjerm reduserer strømregningene
Miljøvennlig og EPEAT Gold-sertifisert Philips Professional 273P3 LED-skjerm med intelligent PowerSensor oppdager brukeren og justerer strømforbruket, slik at du kan spare opptil 80 % på strømregningene.
P-serien
27" (68,6 cm)
SmartResponse er en eksklusiv overstyringsteknologi fra Philips. Når den er slått på, justerer den automatisk svartidene for bestemte programkrav som spill eller filmer, som krever raskere responstid for å produsere bilder uten hakkete bevegelser, tidsforsinkelse og innbrente konturer.
Et par stereohøyttalere er bygd inn i skjermenheten. De kan være synlige fra fronten, eller usynlige pekende nedover, pekende oppover, pekende bakover, osv. avhengig av modell og utforming.
Hvite lysdioder er enheter som lyser opp med full og jevn lysstyrke raskere slik at det går fortere å starte opp. Lysdioder inneholder ikke kvikksølv, noe som betyr miljøvennlig resirkulering og avhending. Med lysdioder får du bedre kontroll over dimmingen av LCD-bakgrunnsbelysningen, og dermed et svært høyt kontrastforhold. Du får også en utmerket fargegjengivelse takket være en jevn lysstyrke på skjermen.
4.7
av 5
13
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
zuffenhausen
10/06/2013
United Kingdom
Fantastic VFM at this price point
Pleasing appearance. Well built. Comes with all cables necessary for the display of all video formats supported, audio cable and 240v power supply. Image quality super in all circumstances. The ability for changes in the display colour rendering and contrast dependant upon the content is a big technology step at this price point. Lots of other power saving technology included. Excellent VFM performing way above its cost which may explain why this is my third consecutive Philips monitor that I have purchased. The drivers are not included on the enclosed CD. The CD info takes you to a Philips website for registration of warranty and then to get the drivers. However, the driver section did not recognise the monitor model no matter what I tried. Somehow, by luck, I managed to get in through a 'back door'. The instructions for the driver installation were incorrect in as much as they were incomplete. As the drivers are necessary for the high tech features to function I persevered and eventually was able to make the installation. An installation path certainly not for the inexperienced I would suggest. The monitor will of course work in PnP mode but without the advanced features being present.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
BLUESTREAK
02/10/2011
United Kingdom
DOES WHAT IT SAYS ON BOX
I HAD 27 INCH LCD,BUT CHANGED TO PHILLIPS MAINLY THE LED AS TO POWER USE,ANOTHER IS WAS THE DESIGN TWO TONE SILVER ROUND SCREEN,BLACK EDGE AT BOTTOM. TOUCH CONTROLS JUST BELOW PHILLIPS NAME, YOU COULD PUT IT ANY WHERE IN HOUSE ITS MODERN DESIGN.' LARGE SCREENS ARE THE WAY FORWARD I THINK AND OF COURSE POWER SAVING MY MAIN THING THE NICE COLOURS ALSO PRESENCE DETECTOR AS TO POWER SAVING.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHES LCD monitor, LED backlight
IFOX
11/05/2012
Deutschland
Spitzenprodukt
Top-Monitor, die nächsten die wir anschaffen, wird wieder ein 273P3LPHES. Am wichtigsten war uns die Höhenverstellung, das Design und kein Hochglanzrahmen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 273P3LPHES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung
EPEAT Gold er kun gyldig der Philips registrerer produktet. Gå til www.epeat.net for registreringsstatus i landet der du bor.