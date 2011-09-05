ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Brilliance LCD-skjerm, LED-bakbelysning

Utgått

Støtte

BrillianceLCD-skjerm, LED-bakbelysning

241B4LPCS/00

Brilliance LCD-skjerm, LED-bakbelysning

Utgått

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Programvare og drivere

Drivere for Windows Vista - English (US)

  • versjon: 241B4LPCS
  • ZIP fil, 56.2 kB
  • 5 September 2011

Drivere for Windows 10 - English (US)

  • versjon: 241B4L
  • ZIP fil, 56.2 kB
  • 1 September 2016

Håndbøker og dokumentasjon

Merknad om TCO-sertifisering - English (US)

  • PDF fil, 86.9 kB
  • 1 June 2023

Hefte

  • PDF fil, 777.5 kB
  • 7 May 2024

Garanti og service

Se garantivilkårene og begynn en produktutveksling og -reparasjon

Garanti

Garantivilkår for produkter

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne