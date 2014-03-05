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Utgått
Blade 2
23" (58,4 cm)
Full HD-skjerm
IPS-skjermer bruker en avansert teknologi som gir deg ekstra brede visningsvinkler på 178/178 grader, noe som gjør det mulig å se skjermen fra nesten alle vinkler – selv i 90-graders Pivot-modus. I motsetning til standard TN-paneler gir IPS-skjermer deg svært skarpe bilder med levende farger, noe som ikke bare gjør den perfekt for bilder, filmer og nettsurfing, men også for profesjonelle programmer som krever nøyaktig fargegjengivelse og jevn lysstyrke hele tiden.
SmartImage er en eksklusiv, ledende teknologi fra Philips, som analyserer innholdet som vises på skjermen, og som gir deg optimal skjermytelse. Med dette brukervennlige grensesnittet kan du velge ulike modi, som kontor, bilde, underholdning, økonomi osv., for å tilpasse skjermen programmet som brukes. Basert på det du velger, optimerer SmartImage dynamisk kontrasten, fargemetningen og skarpheten på bilder og videoopptak for optimal skjermytelse. Valg av økonomimodus kan spare mye strøm. Alt skjer i sanntid og med ett enkelt tastetrykk.
Ny serie med Philips-skjermer som bruker den nyeste generasjonen ultratynne LED, noe som gjør utformingen mye slankere enn tidligere modeller. Det slanke utseendet gjør ikke bare skjermene til en fryd for øyet, du sparer også plass på skrivebordet.
4.8
av 5
4
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
primo
05/03/2014
Italia
Qulità immagine eccellente
Qualità immagine,facilità d'uso, aspetto,veramenteottimi.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight
noel
22/09/2013
België
MENU D UTILISATION CONVIVIAL
Menu et utilisation aisée. Il n'y a pas grad chose d'autres à dire sur un écran. Luminosité correcte et menu complet
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight
dpluca
09/09/2013
Italia
Questo prodotto ha soddisfatto a pieno le mie esigenze
Questo prodotto ha soddisfatto a pieno le mie esigenze in quanto avevo bisogno di luminosità anche da angolazioni più accentuate.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder Brilliance 239C4QHSW IPS LCD monitor, LED backlight