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Utgått

5400 seriesSvært slank LED-TV med Full HD

22PFS5403/12

4.1

| (14) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produktet

Svært slank Full HD LED-TV

Ta moroa med deg. Den kompakte Philips 5400 er perfekt til camping, bilkjøring og båtturer. Alt du trenger, følger med i esken, så det er bare å koble den til en 12 V-kontakt for å få hjemmeluksusen også mens du er på farten.

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med Pixel Plus HD

Svært slank Full HD LED-TV

  • 55 cm (22")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB for multimedieavspilling

USB for multimedieavspilling

Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.

12 volt kabel kobler TV-en til en mobil strømkilde

Koble enkelt til TV-en når du er på farten, ved hjelp av en 12 volt kabel montert i bilen, lastebilen, campingbilen, båten eller til andre 12 volt strømkilder.

To HDMI-innganger og EasyLink for integrert tilkobling

Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.1

av 5

14

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produktet

2

05/01/2020

Sverige

Sverige

Bekreftet kjøper

Frukost-TV

Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning

Ulemper

Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD

Bruksdato 2018-12-05

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD

Bruksdato 2018-12-05

19/03/2020

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

unkomplitzie Inbetriebnahme

Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.

Fordeler

Super Handling

Ulemper

Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-02-19

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-02-19

20/12/2019

Deutschland

Deutschland

Bekreftet kjøper

Sehr gut als Zweitgerät für´s Arbeitszimmer o. ä.

Erfüllt genau den ihm zugedachten Zweck bei mir als zusätzlicher TV

Fordeler

Klein aber sehr gutes Bild; eingebauter Sat-Tuner, Anschlüsse für DVD-Spieler (HDMI), VCR (Scart)t

Ulemper

keine

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-11-20

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV

Bruksdato 2019-11-20

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn. 

  1. EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.

  2. Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.

  3. TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.

  4. (Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.

  5. Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.