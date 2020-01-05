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Utgått
Svært slank Full HD LED-TV
Ta moroa med deg. Den kompakte Philips 5400 er perfekt til camping, bilkjøring og båtturer. Alt du trenger, følger med i esken, så det er bare å koble den til en 12 V-kontakt for å få hjemmeluksusen også mens du er på farten.
55 cm (22")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Del moroa. Koble USB-minnepinnen, det digitale kameraet, MP3-spilleren eller andre multimedieenheter til USB-porten på TVen slik at du kan nyte bilder, videoer og musikk med den brukervennlige innholdsleseren på skjermen.
Koble enkelt til TV-en når du er på farten, ved hjelp av en 12 volt kabel montert i bilen, lastebilen, campingbilen, båten eller til andre 12 volt strømkilder.
Unngå kabelrot med én HDMI-kabel som fører både bilde- og lydsignaler fra enhetene til TV-en din. HDMI bruker ukomprimerte signaler. Det sikrer at du får den beste kvaliteten fra kilden til skjermen. Kombinert med Philips EasyLink gjør dette at du bare trenger én fjernkontroll til å utføre de fleste operasjonene på TV-en, DVD-spilleren, Blu-ray-spilleren, set-top-boksen eller hjemmekinoanlegget.
4.1
av 5
14
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produktet
Allan56
05/01/2020
Sverige
Bekreftet kjøper
Frukost-TV
Bra TV. Ville ha en platt-TV för utrymmesskäl. Funerar bra men saknar svensk bruksanvisning
Ulemper
Dålig support. Har bett om hjälp med inställning men väntat närmare en månad. Ännu inget svar.- Saknar svensk bruksanvisning.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Bruksdato 2018-12-05
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultratunn LED-TV med Full HD
Bruksdato 2018-12-05
Sir Wollers
19/03/2020
Deutschland
Bekreftet kjøper
unkomplitzie Inbetriebnahme
Der Fernseher läuft über den terrestschen Kanal und auch SAT. Gleichzeitig ist der Rundfukempfang möglich. Die Umschaltung zwischen den Listen, wie auch die Sender- wahl ist einfach und sehr übersichtlich gelöst. Ach die Fernbedienung ist sehr ansprechend, die Umschalt-Tasten sollten besser erkennbar sein, starkere Gravur etc.
Fordeler
Super Handling
Ulemper
Tonfülle, für diese Preisklasse aber total OK
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-02-19
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-02-19
HaFoe
20/12/2019
Deutschland
Bekreftet kjøper
Sehr gut als Zweitgerät für´s Arbeitszimmer o. ä.
Erfüllt genau den ihm zugedachten Zweck bei mir als zusätzlicher TV
Fordeler
Klein aber sehr gutes Bild; eingebauter Sat-Tuner, Anschlüsse für DVD-Spieler (HDMI), VCR (Scart)t
Ulemper
keine
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-11-20
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder 5400 series 22PFS5403 Ultraflacher Full HD LED TV
Bruksdato 2019-11-20
Basert på resultatene fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Frankrike mellom 24. februar 2023 og 28. februar 2025. I denne perioden valgte 99,91 % av deltakerne å beholde Ambilight TV-en sin, til tross for en returordning med full refusjon uten krav om å oppgi noen grunn.
EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og leverandør.
Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger av hvordan TV-en brukes.
TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din operatør for mer informasjon.
(Philips) bare kompatibel med bestemt Philips-spillerenhet.
Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.