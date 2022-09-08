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18952C2
For LED-HL [~H7]
Pakke à: 2
Avansert kjøretøysystem
Noen bilmodeller kan ha problemer med ettermonterbare LED-baserte lyskilder. Med unike Philips CANbus-adaptere unngår du elektriske problemer. De løser mulige problemer når det gjelder feilmeldinger på dashbordet.
Takket være den avanserte designen er CANbus-adapteren enkel å installere og har god ytelse fra dag én.
Den spesialutformede designen til CANbus-adapteren tar hensyn til daglig bruksslitasje i motorrommet.
Anmeldelser
Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.