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CANbus adaptor LEDCANbus LED-adapter

18952C2

Perfekt elektrisk ytelse
Philips LED-CANbus H7 er et ideelt tilbehør til LED H7-baserte frontlys. Den er enkel å montere, er perfekt tilpasset det elektriske i bilen og fjerner eventuelle problemer med dashbordadvarsler.
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Jevn funksjon

Perfekt elektrisk ytelse

  • For LED-HL [~H7]

  • Pakke à: 2

  • Avansert kjøretøysystem

Sikker ytelse for LED-HL [~H7]

Noen bilmodeller kan ha problemer med ettermonterbare LED-baserte lyskilder. Med unike Philips CANbus-adaptere unngår du elektriske problemer. De løser mulige problemer når det gjelder feilmeldinger på dashbordet.

Enkel installering

Takket være den avanserte designen er CANbus-adapteren enkel å installere og har god ytelse fra dag én.

Optimal ytelse under alle forhold

Den spesialutformede designen til CANbus-adapteren tar hensyn til daglig bruksslitasje i motorrommet.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED retrofit-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige bestemmelser.