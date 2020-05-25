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  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
  • Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper

Utgått

RacingVisionPære til frontlys

12972RVS2

2.6
| (8) Anmeldelser
Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper
Philips RacingVision-lyskilder til bil er det perfekte valget for bilentusiaster. Med opptil 150 % klarere lys blir reaksjonsevnen din bedre, og kjøreopplevelsen føles både tryggere og mer spennende.
Se alle fordeler

Bedre lys gir bedre kjøreopplevelse

Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte halogenlamper

  • Type lampe: H7

  • Pakke à: 2

  • 12 V, 55 W

Se lengre og reager raskere med opptil 150 % skarpere lys

Når du kjører om natten, trenger du den aller beste sikten. Jo lenger du kan se klart, jo raskere kan du reagere på det som dukker opp på veien. Philips RacingVision-frontlykter øker sikten med opptil 150 % skarpere lys. Du kommer til å oppdage hindringer i veien tidligere enn med andre mindre kraftige halogenpærer. Slik kan du nyte en sikrere og mer behagelig kjøretur.

Én av de skarpeste lyspærene for utmerket lys

Med bedre, klarere lys kan du kjøre bedre på veien. Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, krombelegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips RacingVision-frontlyktene en ny standard innen bilbelysning. Disse frontlyktene er konstruert for ytelse og sikt, og sørger for en mer avslappet, kontrollert og morsom kjøreopplevelse.

Skarpere lys for sportssjåfører

Sportssjåfører forventer mer av bilene sine. Med opptil 150 % skarpere lys på veien er Philips RacingVision offentlig godkjent for å gi deg en morsom opplevelse både på og utenfor veien.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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2.6

av 5

8

Anmeldelser

3

25/05/2020

Nederland

Nederland

Bekreftet kjøper

Helder mooi licht.

De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.

Fordeler

Helder wit licht

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 koplamp auto

19/01/2021

France

France

Bekreftet kjøper

Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent

J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer

Fordeler

Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule

Ulemper

Durée de vie limite

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant

28/05/2018

Portugal

Portugal

Boa luz

Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.