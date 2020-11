Kraftige, lovlige frontlykter for mørkere forhold

Å kjøre om vinteren er en utfordring. Men lidenskapelige sjåfører liker å bli satt på prøve. I de tøffe vintermånedene er du avhengig av å vite om frontlyktene dine kan gjøre jobben sin. På samme måte som du ville tilpasset deg veiene om vinteren ved å velge vinterdekk, bør du kreve best mulig sikt når du kjører under disse mørkere og farligere forholdene. Philips RacingVision-frontlyktene gir deg mer kontroll over de vanskeligste forholdene, slik at du kan bekymre deg mindre om veien og nyte hver eneste kjøretur.