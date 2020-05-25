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Utgått
12972RVS2
Type lampe: H7
Pakke à: 2
12 V, 55 W
Når du kjører om natten, trenger du den aller beste sikten. Jo lenger du kan se klart, jo raskere kan du reagere på det som dukker opp på veien. Philips RacingVision-frontlykter øker sikten med opptil 150 % skarpere lys. Du kommer til å oppdage hindringer i veien tidligere enn med andre mindre kraftige halogenpærer. Slik kan du nyte en sikrere og mer behagelig kjøretur.
Med bedre, klarere lys kan du kjøre bedre på veien. Med sin optimaliserte glødetråddesign med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil 13 bar, krombelegg med høy presisjon og UV-kvartsglass av høy kvalitet setter Philips RacingVision-frontlyktene en ny standard innen bilbelysning. Disse frontlyktene er konstruert for ytelse og sikt, og sørger for en mer avslappet, kontrollert og morsom kjøreopplevelse.
Sportssjåfører forventer mer av bilene sine. Med opptil 150 % skarpere lys på veien er Philips RacingVision offentlig godkjent for å gi deg en morsom opplevelse både på og utenfor veien.
2.6
av 5
8
Anmeldelser
25/05/2020
Nederland
Bekreftet kjøper
Helder mooi licht.
De koplampen hebben een mooiere uitstraling met de philips lichten. Daarnaast is t lichtopbrengst ook merkbaar beter.
Fordeler
Helder wit licht
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 koplamp auto
Pchelatruite
19/01/2021
France
Bekreftet kjøper
Bonne qualité d’éclairage mais à remplacer souvent
J’utilise ces ampoules Philips depuis 3 ans très bonne efficacité sur Renault Zoé on voit mieux que les phrare d’origine mais le seul soucis c’est que leur durée de vie est limite pas plus de 1 an pour mon cas personnellement sachant que je roule beaucoup de nuit donc cela peut s’expliquer
Fordeler
Meilleur l’éclairage que d’autre ampoule
Ulemper
Durée de vie limite
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lampe pour éclairage avant
AlvesAstra
28/05/2018
Portugal
Boa luz
Aplicadas para lampadas de estrada (Máximos) numa Opel Astra (J) ST. Instalação simples, pois apenas tem de se efetuar a troca da lampada antiga instalada pela nova. Luz forte, contudo poderia ser melhorada a sua cor já que a temperatura de cor, embora ligeiramente mais branca que as lampadas convencionais, são nitidamente menos brancas que as Blue Vision e/ou Diamond Vision. O design da lampada é perfeito, pois a optica apagada não fica "azul", mas uma vez ligadas "perdem um pouco a graça", tendo em conta o nome do produto. O produto seria perfeito se combinasse cor com quantidade luz projetada. Alcance de luz melhorado em relação às convencionais, com feixe mais alargado e melhor definição / distinção entre zona escura e zona clara (de iluminação). Não são visíveis sombras no asfalto. Combinação feita: Luz médios - com Philips LED H7 X-treme Ultinon 12985BWX2 Luz máximos - Racing Vision
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder RacingVision 12972RVS2 Lâmpada para faróis de automóveis