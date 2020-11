Philips Moto-lyspærene lages av kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjoner. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 ºC og glass 800 ºC) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys. Og kraftigere lys betyr at du får en forbedret kjøreopplevelse, uansett hvor mørk veien foran deg måtte være.