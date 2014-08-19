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Utgått
Ny stil med lys
ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.
Type lampe: H7
Pakke med: 2
12 V, 55 W
Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive
Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.
ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.
4.0
av 5
2
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
Sandra77
19/08/2014
Nederland
Voegt net iets extra's toe
Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.
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Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Leonie79
16/07/2014
Nederland
Veilige lamp met een subtiel kleurtje
Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp