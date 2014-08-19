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Utgått

ColorVisionLilla frontlyspære til bil

12972CVPPS2

4

| (2) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Ny stil med lys

ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.

Se alle fordeler

Tilfør litt farge

Ny stil med lys

  • Type lampe: H7

  • Pakke med: 2

  • 12 V, 55 W

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

Fargede lyskilder for bil som er sertifisert for bruk på offentlig vei

ColorVision-lyskildene er i samsvar med alle ECE-forskrifter og leveres med et sertifiseringskort som viser at de er godkjent for veibruk. Ha det alltid med i bilen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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4.0

av 5

2

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

5
3
2
1

19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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