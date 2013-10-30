Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Type lampe: H7
Pakke med: 2
12 V, 55 W
Takket være et spesielt belegg på lyktene gir Philips ColorVision et snev av farge (som overholder de europeiske reglene). På denne måten kan du tilpasse turen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.
Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive
Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.
3.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer