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  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
  • Ny stil med lys
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Utgått

ColorVisionGrønn frontlyktpære for bil

12972CVPGS2

3
| (1) Omtale | 100% anbefaler dette produktet
Ny stil med lys
ColorVision tilfører litt farge til biloptikken med blått, grønt, gult eller lilla. Disse nyskapende, fargede billyskildene er sertifisert for lovlig veibruk, slik at du kan tilpasse bilen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.
Se alle fordeler

Tilfør litt farge

Ny stil med lys

  • Type lampe: H7

  • Pakke med: 2

  • 12 V, 55 W

En ny type belegg som forvandler lys til farge

En ny type belegg som forvandler lys til farge

Takket være et spesielt belegg på lyktene gir Philips ColorVision et snev av farge (som overholder de europeiske reglene). På denne måten kan du tilpasse turen samtidig som du projiserer et trygt, hvitt lys.

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Tilgjengelig i de mest populære typene lyskilder for bil: H4 og H7

Hvis du vil finne ut hvilken Philips ColorVision-lyskilde som passer til bilen din, kan du gå til www.philips.com/automotive

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Sett farge på lysene i blått, grønt, gult eller lilla

Philips ColorVision gjør det mulig å gi biloptikken et personlig preg i form av farge. Velg mellom blått, grønt, gult eller lilla, og tilpass turen.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.0

av 5

1

Omtale

100%

anbefaler dette produktet

5
4
2
1

30/10/2013

Deutschland

Deutschland

bedingt zu empfehlen

Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

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